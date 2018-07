A volte ritornano.

Nelle ultime ore in casa Genoa è lievitata l'ipotesi di un ritorno in rossoblù di M'Baye Niang, attaccante franco-senegalese del Torino già ammirato a Marassi nella seconda parte della stagione 2014-'15.



L'ex Milan, reduce da un buon Mondiale con il Senegal nonostante l'eliminazione al primo turno degli africani, potrebbe essere inserito all'interno di uno scambio alla pari che porterebbe Armando Izzo in granata. Secondo l'edizione odierna del Secolo XIX, tuttavia, questa formula non sarebbe particolarmente gradita alla dirigenza del Grifone che preferirebbe cedere il difensore partenopeo, seguito con insistenza anche dal Sassuolo, solo per soldi, senza contropartite tecniche. Inoltre l'arrivo di Niang imporrebbe uno sfoltimento del reparto avanzato. In questo caso, potendo il senegalese giocare anche da prima punta, il sacrificato sarebbe Gianluca Lapadula. Solo in caso di cessione, peraltro tutt'altro che semplice, del centravanti italoperuviano Niang potrebbe essere un'ipotesi da prendere in considerazione.