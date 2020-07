Davide Nicola, allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della sconfitta contro l'Inter: "Abbiamo pagato la qualità dell'Inter. Avevamo impostato la partita per potercela giocare, i ragazzi hanno dato tutto. Abbiamo cercato di andare in pressione senza timore reverenziale".



SUL CALENDARIO - "La salvezza è da sudare fino all'ultimo, ma la prestazione di stasera non è negativa. Si poteva subire un gol in meno, ma non sono scontento. Ci sono due partite importantissime, cercheremo di fare di tutto per coronare quest'impresa".



SULLE MOTIVAZIONI - "La voglia era sfruttare questa partita fino in fondo, cercando di essere equilibrati e provando a tratti a fare la partita. Tra il primo e il secondo tempo la partita era quella che pensavamo, nel momento in cui alzi il baricentro rischi di pagarla. Dobbiamo fare il percorso su noi stessi".



SULLE POCHE OCCASIONI - "La difesa dell'Inter ha qualità, ma non è vero che c'è stato solo il colpo di testa di Zapata. Abbiamo creato situazioni pericolose, come l'azione offensiva di Rovella che abbiamo gestito male. Pandev è un giocatore importante, ma non può fare 90' tutte le partite".