Niente Juve per Kevin Strootman. Per la prima volta da quando l'olandese è approdato al Genoa, il club rossoblù dovrà fare a meno di lui.



Il cartellino giallo rimediato dal centrocampista nel primo minuto di gioco della sfida di sabato scorso contro la Fiorentina è infatti il cinque collezionato dal giocatore in campionato. Come da regolamento, quindi, per Strootman scatterà ora un turno di squalifica che lo costringerà a saltare la sfida in casa dei bianconeri di domenica pomeriggio.



Finora il mediano arrivato in gennaio in prestito dall'Olympique Marsiglia ha disputato, sempre da titolare, tutte e dodici le gare di Serie A che hanno visto impegnato il Grifone.