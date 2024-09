Genoa, niente Roma per Messias. Ma l'alternativa lascia sereno Gilardino

AFP via Getty Images

Quasi certamentedi domenica all'ora di pranzoIl fantasista brasiliano del Genoa, già autore di due gol in questo inizio di stagione tra campionato e Coppa Italia, malgrado il tempo concesso dalla pausa per le nazionali non ha ancora smaltito del tutto ilaccusato due settimane fa nel finale della sfida contro il Verona. Un guaio che ne ha condizionato pesantemente la preparazione in questi giorni e che, a questo punto, ne mette seriamente in dubbio la presenza in campo contro i giallorossi.

Un problema non da poco per Alberto Gilardino che dell'ex milanista ha fatto uno dei perni del suo nuovo Grifone, proponendolo alternativamente sia come trequartista che come mezzala. La soluzione per il tecnico piemontese è comunque a portata di mano. Al posto di Messias verrà infatti lanciato in campo dal primo minutoFinora l'ucraino è figurato nella formazione iniziale del Genoa in una sola delle quattro gare stagionali, quella d'esordio in campionato contro l'Inter. Nelle altre tre, Coppa Italia compresa, è sempre subentrato nella ripresa. L'ex Atalanta è tuttavia qualcosa di molto più di una semplice riserva, visto anche il rendimento che è sempre in grado di garantire sia che parta dal primo minuto sia che entri in gioco a gara in corso.