Genoa-Roma: le probabili formazioni e dove vederla in tv o streaming

Alla ricerca della prima vittoria in campionato. Casalinga per i locali, in assoluto per gli ospiti. La sfida tra Genoa e Roma, in programma al Ferraris domenica all'ora di pranzo, metterà di fronte due squadre che hanno mostrato luci e ombre in questo avvio di stagione. I rossoblù sono reduci da 4 punti, frutto del pareggio con l'Inter, della vittoria con il Monza e della sconfitta interna prima della sosta con il Verona; i giallorossi inseguono un passo indietro, dopo le X collezionate con Cagliari e Juve e la sconfitta intermedia con l'Empoli.Solita conta degli indisponibili per Alberto Gilardino, alle prese con diverse defezioni. Sicuri assenti della sfida saranno Fabio Miretti, Brooke Norton Cuffy, entrambi ancora in attesa di esordire in rossoblù, Alessandro Zanoli e Alan Matturro. Recupero possibile ma difficile anche per Junior Messias, con Ruslan Malinovskyi che si candida a sostituirlo, mentre Koni De Winter e Mattia Bani paiono vicini al rientro e seri candidati a una maglia da titolare. Attenzione poi a Johan Vasquez, di rientro dal Nord America soltanto 48 ore prima del fischio d'inizio di Marassi.

Per De Rossi l'unico dubbio è rappresentato dallo stato di salute di Artem Dovbyk. Titolarissimo nelle prime tre uscite stagionali, l'attaccante ucraino è rimasto a riposo nella pausa per le nazionali a causa di un problema muscolare all'adduttore. Il peggio, tuttavia, sembra ormai alle spalle e il capocannoniere in carica della Liga è pronto a prendere il suo posto in avanti accanto a Paulo Dybala. Non dovesse farcela, spazio a Soulé. A centrocampo confermato Manu Koné, dopo l'ottima prova la Francia. In difesa possibile debutto per il neo-arrivato Mario Hermoso. Solo panchina, almeno per il momento, per l'altro volto nuovo della retroguardia Mathias Hummels.

Partita: Genoa-RomaData: domenica 15 settembre 2024Orario: calcio d'inizio alle ore 12:30Canale TV: DaznGenoa-Roma verrà trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, de Winter, Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Pinamonti. All. A. Gilardino.ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Pellegrini, Saelemaekers; Dovbyk, Dybala. All. D. De Rossi.A dirigere la gara sarà Antonio Giua, della sezione di Cagliari, assistito sul campo da Dario Cecconi di Empoli e Andrea Zingarelli di Siena. Il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Luca Massimi di Termoli. Dietro al monitor saranno infine impegnati Matteo Gariglio di Pinerolo al Var e Aleandro Di Paolo di Avezzano in qualità di Avar.