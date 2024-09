Getty

Come anticipato da Calciomercato.com un paio di giorni fa,ha firmato ieri il suo primo contratto da professionista.Cresciuto nel vivaio del club rossoblù, il laterale sinistro classe 2008, già nel giro delle rappresentative giovanili azzurre, si è legato al Grifone fino al 30 giugno 2027.Convocato da Alberto Gilardino in prima squadra per il ritiro estivo in Val di Fassa, Ahanor si è anche seduto in panchina nelle prime tre giornate di questo campionato, senza tuttavia trovare ancora la gioia del debutto in Serie A.