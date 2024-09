Genoa, Ottolini: "Squadra più debole senza Gud e Retegui? No, solo diversa. Il club ora è sano"

Lunga intervista sulle pagine de Il Secolo XIX per il direttore sportivo del Genoa,Molti i temi toccati, a cominciare da un mercato che, soprattutto in uscita, ha fatto molto discutere:ha dichiarato il dirigente rossoblù -Oggi non è un Grifo più debole, ha con caratteristiche diverse ma sempre competitivo"Ottolini è entrato poi nello specifico sulle cessioni di Retegui e Gudmundsson: "Avevamo considerato possibili scenari, avendo dei parametri da rispettare.poi la sua vicenda privata ha fermato un po’ tutto. Sono poi emerse dinamiche diverse e alla fine è andato. L’accordo con la Fiorentina è un prestito oneroso variabile, con opzione di riscatto."

Per il dirigente il Grifone quanto fatto negli ultimi anni dalla dirigenza rossoblù è stato essenziale per mantenere in vita un club che arrivava da una gestione societaria molto grave: “Abbiamo lavorato tantissimo, perseguendo l’obiettivo che ci siamo dati due anni fa: riportare il club in uno stato di normalità. Abbiamo fatto grandi passi avanti,sono 14, di cui 10 sono Under 23 e con stipendio sotto ai 100mila euro lordi.