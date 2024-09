Genoa, i tifosi osannano Zangrillo: "Il miglior presidente di sempre. La nostra garanzia per il futuro"

Il recente intervento televisivo del presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, è stato particolarmente apprezzato dai tifosi rossoblù.Una stima talmente profonda che al termine dell'assemblea generale dei club ufficiali dei sostenitori del Grifone, il direttivo dell'associazione ha voluto riservargli una lettera di ringraziamento per l'attaccamento sincero che il professore dimostra nei confronti della squadra:"Caro Presidente Zangrillo - si legge nella nota - ieri sera durante l’assemblea generale di tutti i 132 Clubs iscritti all’Associazione Club Genoani é stato richiesto e votato all’unanimitàattraverso queste poche righe. Nel tuo ultimo intervento televisivo,Come un buon padre di famiglia, spegnendo focolai di allarmismo che si stavano accendendodel momento, senza false promesse non perseguibili.

La lettera è poi proseguita sottolineando il rapporto intenso che esiste tra Zangrillo e la tifoseria rossoblù: "Sai benissimo che il Genoano c’è stato, c’è e ci sarà sempre, in qualsiasi frangente, pretende solo di non essere preso in giro.Perché “NOI SIAMO I GENOANI !!!”… E TU SEI UNO DI NOI!!!!".