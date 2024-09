Genoa, passi avanti per Yazici: si attende la risposta del nazionale turco

AFP/Getty Images

E'l'uomo individuato dal Genoa per supplire alla lunga assenza di Ruslan Malinovskyi.Dopo aver sondati i profili di diversi giocatori attualmente ancora senza contratto, la dirigenza rossoblù ha stabilito che il nome giusto per risolvere, almeno parzialmente, le carenze di organico ad Alberto Gilardino sia quello del 27enne turco.Centrocampista offensivo, mancino, tutto estro e fantasia, abile ad agire anche come attaccante, Yazici malgrado abbia partecipato con la propria nazionale agli ultimi campionati europei è al momento senza squadra. Il Lille, club in cui ha militato nella scorsa stagione e che ne aveva acquisito il cartellino nel 2019, ha deciso di non rinnovargli il contratto, nonostante nel corso dell'ultima annata, con il neo-tecnico del Milan Paulo Fonseca in panchina, abbia comunque messo a referto 12 reti in 42 gare tra Francia ed Europa.

Ne dà notizia questa mattina l'edizione genovese di Repubblica.