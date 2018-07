Fino a qualche giorno fa la permanenza di Gianluca Lapadula al Genoa sembrava pressoche scontata. Oggi invece le strade tra il centravanti torinese e la società ligure appaiono più distanti che mai.



Ieri pomeriggio, al termine dell'amichevole contro il Cuneo vinta un roboante 7-0 dai rossoblù, l'ex attaccante di Pescara e Milan ha avuto un colloquio privato con i vertici societari del Grifone capitanati dal presidente Enrico Preziosi. Oggetto del faccia a faccia il futuro del ragazzo che a Genova continua a sentirsi perennemente in discussione.



Le parole rilasciate alla fine dell'incontro da Preziosi ("dobbiamo trovare una soluzione") lasciano trasparire la possibilità che la carriera di Lapadula sia destinata a svilupparsi lontano dalla Lanterna, soprattutto nel caso il Genoa riuscisse a tesserare lo juventino Andrea Favilli.



Per l'italoperuviano nelle scorse settimane si erano mosse prima il Bologna e poi l'Udinese. Probabilmente una delle due potrebbe essere la sua possibile destinazione in caso di partenza.