Soltanto qualche giorno fa, in una lunga intervista, aveva dichiarato di non volersi spostare dal Genoa. Un'intenzione, quella esternata da Gianluca Lapadula, condivisa dai vertici dirigenziali e tecnici del Grifone, convinti a puntare su di lui in vista dell'ormai imminente nuova stagione.

Eppure il futuro in rossoblù del centravanti italoperuviano non è così certo anche perché dalle parti di Pegli continuano ad arrivare richieste di altri club disposti a tesserarlo.



L'ultima squadra ad interessarsi all'ex capocannoniere di Serie B e C è l'Udinese. I friulani sono alla ricerca di una punta di esperienza per rintuzzare il proprio reparto avanzato e avrebbero individuato in Lapadula il loro candidato ideale. Nonostante la volontà del Genoa sia quella di non volersi separare dal 28enne piemontese, già tra oggi e domani le dirigenze dei due club potrebbero incontrarsi con i friulani che avanzeranno la propria proposta alla controparte ligure: un prestito con diritto di riscatto.