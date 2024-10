Getty Images

È il giorno diIl ventinovenne trequartista uruguaiano, rimasto svincolato dopo il termine della sua lunga avventura al Cagliari, è pronto a diventare nuovamente un giocatore rossoblù, questa volta però cambiando casacca.A scommettere su di lui sarà il Grifone di Alberto Gilardino, formazione in piena crisi di risultati e di uomini, alla luce dei tantissimi infortuni che stanno caratterizzando questa prima parte di stagione. Motivi che hanno indotto la società ligure a puntare sul giocatore nativo di Montevideo., iter necessario per valutare al meglio la sua condizione fisica dopo diversi mesi di inattività. Dopodiché, se non ci saranno intoppi, firmerà il suo contratto con il Genoa.

Ex Nazionale uruguaiano, Pereiro arrivò in Italia nel gennaio 2020, dopo aver giocato per cinque stagioni e mezzo in Olanda col PSV Eindhoven. In Sardegna ha disputato 79 partite segnando 9 reti e alternando la sua presenza sull'isola ai prestiti al Nacional, in patria, e alla Ternana, in Serie B, dove ha trascorso la prima parte del 2024.