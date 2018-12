La sconfitta contro il Torino non sarà il capolinea dell'avventura di Ivan Juric sulla panchina del Genoa. A garantire ulteriore fiducia al tecnico croato è il direttore generale dei rossoblù Giorgio Perinetti il quale dalle colonne del Secolo XIX rassicura l'allenatore riguardo al destino che lo attende: "Fiducia a Juric - ha dichiarato il dirigente - ci abbiamo riflettuto e abbiamo ritenuto che non ci sia la necessità di dare scossoni. La squadra è viva, ci sono miglioramenti. Sono stati commessi errori ma si può rimediare, adesso abbiamo due gare molto importanti, da non sbagliare. E anche la buona sorte dovrà tornare ad assisterci".



Juric si giocherà pertanto il tutto per tutto nei prossimi due incontri, quello di giovedì sera in Coppa Italia contro l'Entella e soprattutto nella sfida di campionato di domenica con la Spal.