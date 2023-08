Il sogno è stato breve ma intenso. Tanto da lasciare deluso più di un tifoso che nell'arrivo al Genoa dici aveva creduto e sperato parecchio. Alla fine, però, l'astro nascente del calcio italiano resterà Oltremanica, obbedendo alla volontà del proprio club, il Chelsea, di accasarlo al vicino Leicester. Niente Grifone, dunque, per l'ex capitano dell'Inter Primavera e della Nazionale Under 20 vicecampione del mondo.Perso un treno, tuttavia, il Genoa non ha intenzione di restare appiedato. La dirigenza rossoblù sapeva che le percentuali di riportare in Italia il regista romagnolo erano molto basse, ragion per cui non si è mai preclusa piste alternative. La più praticabile delle quali, ad oggi, porta in direzione di un vecchio pallino del Grifone. Vecchio nel senso che da tempo i liguri ne sondano la possibilità di portarlo a Pegli, perché dal punto di vista anagrafico, viceversa,è tutt'altro che anziano, essendo peraltro coetaneo dello stesso Casadei.Sfuggito quest'ultimo, dunque, il Genoa proverà ora ad affondare il colpo sul collega della Juventus. Anche in questo caso si tratta sulla base di unche se fino a qualche settimana fa i bianconeri sembravano voler escludere categoricamente, ora appare. La dirigenza piemontese è alla prese con lo smaltimento di una rosa extralarge, soprattutto in una stagione che non la vedrà impegnata sul fronte europeo. Mandare un giovane di belle prospettive a farsi le ossa altrove, possibilmente in un club di Serie A che gli garantisca un buon minutaggio, diventa di conseguenza una soluzione dal doppio risvolto.Il vero ostacolo per le ambizioni del Grifone, tuttavia, è rappresentato dalla. Anche i campani hanno infatti messo da tempo il nome di Miretti nella lista delle loro priorità di mercato e i contatti con la Juve, a tal proposito, vanno avanti da settimane. Il Genoa comunque non appare rassegnato e ora che il sogno Casadei si è infranto tenterà il tutto per tutto per regalare a mister Gilardino un altro giovane promettente.