Genoa, piacciono due giovani difensori della Juventus

AFP via Getty Images

Dopo le positive esperienze con Radu Dragusin e Koni De Winter,La ricerca di un elemento in grado di rafforzare la linea arretrata di Alberto Gilardino, come richiesto esplicitamente dal tecnico piemontese nei giorni scorsi, potrebbe portare ancora una volta il Grifone a guardare in casa dei bianconeri. Un bacino dove nel recente passato si è attinto con grande fortuna, come dimostrano le operazioni che nelle ultime due stagioni hanno portato in rossoblù prima il difensore rumeno e poi il collega belga.

A ripercorrerne le orme potrebbero ora essere altri due giovani difensori: il 21enne bosniacoe il più esperto portoghese. Secondo quanto scrive l'edizione odierna de Il Secolo XIX, entrambi i ragazzi sarebbero finiti nel mirino del Genoa, anche se probabilmente l'arrivo di uno escludere quello dell'altro. Possibile tuttavia che entrambi lascino Torino, anche se per motivazioni differenti.allenata da Paulo Montero, ma ora la dirigenza bianconera vorrebbe vederlo all'opera in un campionato superiore alla Serie C.invece,Con la squadra di Allegri il 24enne portoghese ha disputato un solo spezzone di gara, nell'ultima giornata di campionato contro il Monza.