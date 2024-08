Genoa, Gilardino bussa alla porta del mercato: "Siamo corti. Ci servono due o tre innesti"

In attesa di capire se anche per la prossima stagione il suo Genoa potrà contare ancora sulle prestazioni di Albert Gudmundsson, l'allenatore rossoblùha lanciato un appello alla società:Al termine dell'amichevole disputata, e persa, ieri sera al Rigamonti contro il Brescia, il tecnico dei liguri ha fatto il punto sullo stato del proprio organico, chiedendo apertamente ancora un paio di sforzi alla società: "", ha spiegato a Il Secolo XIX il Gila, che subito dopo ha anche esplicato quali siano le sue priorità.

"Con Marcandalli out e l'infortunio di Matturro da valutare,, vedi Ankeye che non so quando ritornerà. Ad ogni modo c'è massima condivisione con direttore e società per eventuali innesti".Dopo il riscatto di Vitinha e gli arrivi di Zanoli e Gollini, finora unici colpi in entrata assestati dal Genoa, Gilardino si aspetta dunque che l'ultimo mese di mercato possa portargli in dote qualche altro volto nuovo.