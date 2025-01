Genoa, Pittino è il centrale del futuro: da Sergio Ramos a Chiellini, il Milan, la Serie C e la A sfiorata contro l'Inter

Le giovanili delcontinuano a sfornare talenti pronti per il calcio dei grandi e se ai tempi ormai lontani di Alberto Gilardino in panchina sono stati tanti i giovani lanciati in prima squadra (da Ekhator ad Ahanor per citarne due), sono tanti i ragazzi che da Bogliasco stanno spiccando il volo nei campionati professionistici. Del resto l'ex allenatore aveva mandato segnali importanti già nel corso del ritiro estivo di Moena dove molti ragazzi aveva rimpolpato le fila della prima squadra. Fra questi c'era anche(foto Instagram) che oggi sta vivendo la sua seconda esperienza in prestito in Serie C, ma che rappresenta un gioiello importante per la difesa del futuro.

Tommaso nasce in un paese vicino Novara iled inizia presto a giocare a calcio nello Sparta Novara società dilettantistica della provincia novarese nel ruolo di difensore centrale. Lìche lo preleva e lo porta nel proprio settore giovanile. Un'esperienza durata 7 anni e in cui ha l'onore di incontrare uno dei suoi modelli di infanzia,Qualcosa però col Milan si rompe e dopo 7 anni decide di "tornare a casa" e sposa il progetto giovanile del Novara. Le difficoltà societarie lo portano due anni dopo a dover dire addio e questa volta a puntare fortemente su di lui è il Geno che lo porta nel proprio settore giovanile e gli ritaglia un ruolo importante fino alle porte della prima squadra.

È stato proprio, allenatore del club rossoblu fino a qualche mese fa, a credere fortemente in lui e a fargli assaporare, lentamente, il profumo della prima squadra. Prima aggregandolo agli allenamenti nell'anno vissuto in Primavera (indossando anche la maglia da capitano) poi integrandolo insieme ad altri ragazzi nella rosa della prima squadra in ritiro estivo a Moena e infine convocandolo più volte in Serie A, con l'esordio sfiorato in più occasioni, anche quest'anno, alla prima giornata giocata in casa e pareggiata 2-2 dal Genoa contro l'Inter.

Quella gara è servita a Pittino per capire che questo sarebbe stato l'anno giusto per tentare l'avventura nel calcio dei professionisti. Col Genoa e dopo aver parlato con Gilardino,con ilprimo club a dargli fiducia e oggi con ilche ha sfruttato gli ottimi rapporti con i rossoblù per strapparlo alla concorrenza. "Quest'annata servirà per mettermi alla prova. Grazie a Gilardino il salto dalla Primavera è stato meno duro. Voglio continuare ad imparare da compagni più esperti di me in Serie C" ha dichiarato in una recente intervista. E finora Pittino ha trovatoavendo già superato un discreto problema fisico che lo ha condizionato a inizio stagione.

La foto conresta negli annali dei ricordi e come difensore in realtà, per caratteristiche mira a raggiungere lo stile dell'ex capitano rossonero. Bravo in marcatura, ma anche molto abile con i piedi, soprattutto il destro, Pittino ha come modello più recente di ispirazione l'ex-capitano del Real Madrid e della Spagna,. Fra i suoi modelli c'è però anchee no, la carriera in bianconero del centrale toscano stavolta non c'entra. Tommaso sta tenendo infatti i piedi per terra e vuole tenersi aperto un piano B oltre al calcio studiando e costruendosi, proprio come l'oggi dirigente bianconero, anche un percorso universitario. Idee chiarissime, come quelle del Genoa che, a fine stagione, lo riporterà alla base.