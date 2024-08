Genoa, più uscite che entrate: così il Grifone prepara l'ultimo giorno di mercato

Getty Images

Ancora qualche ora e poi, allo scoccare della. Molte le società che, come da tradizione, cercheranno di piazzare il colpo dell'ultimo momento. Un po' sistemare organici ancora incomplete, un po' per accontentare i desideri di allenatori rimasti scontenti dai primi riscontri stagionali.che, almeno in entrata, sembra aver chiuso i cancelli di Villa Rostan con l'arrivo di Fabio Miretti, ufficializzato domenica scorsa. Malgrado diversi rumors, provenienti da varie direzioni come quelli che riguardano il trequartista colombianoo il terzino argentino, il Grifone difficilmente accoglierà altri volti nuovi, nonostante in effetti il tanto invocato

Più possibile, invece, che le porte di Pegli si possano muovere per salutare qualche esubero. Sul piede di partenza, praticamente da tutta l'estate, ci sono, tutti già messi fuori rosa da Gilardino ma ancora alla ricerca di una sistemazione dove rilanciarsi. Da non escludere, infine, anche una cessione percentrocampista norvegese arrivato a gennaio e scarsamente utilizzato fin qui. Su di lui ci sono gli interessi di Cremonese e Salernitana, club di B con ambiziosi di promozione.