Genoa, il Cosenza ci ripensa: Favilli si allontana dalla Calabria

Tanto tuonò che non piovve. Si potrebbe riassumere così, riadattando per l'occasione questo antico detto popolare, la trattativa tra il Genoa e il Cosenza per portare in CalabriaIl 27enne attaccante pisano di proprietà del Grifone è rientrato a Pegli dopo il biennio in prestito alla Ternana. Il suo profilo, tuttavia,che lo ha subito escluso dal proprio organico, non chiamandolo neppure per il ritiro in Val di Fassa e lasciando al contrario in Liguria ad allenarsi con il gruppo degli epurati. Gruppo di cui fa parte tutt'oggi, a poco più di 50 ore dalla chiusura delle trattative estive. E di cui rischia di far parte anche nelle prossime settimane.

club che più di altri in questi mesi si è sbilanciato circa la possibilità di accoglierlo nella propria rosa,. A non convincere del tutto i lupi della Sila è la fragilità di un ragazzo che, a dispetto di un fisico da corazziere, ha visto condizionata la propria carriera da una serie impressionante di infortuni. Da qui la decisione di non affondare un colpo che pareva ad un passo dal concretizzarsi.