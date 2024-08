Genoa, possibile interesse per un centrocampista colombiano

Getty Images

Potrebbe chiudersi con un acquisto a centrocampo il calciomercato estivo del Genoa.Il club rossoblù avrebbe infatti rimesso nel mirino un giocatore già sondato in passato, senza però che su di esso sia mai stato affondato il colpo.Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il Grifone starebbe prendendo informazioni sul 25enne anglo-colombiano, centrocampista offensivoNato e cresciuto in Inghilterra, nel 2019 Alzate ha optato per vestire i colori della nazionale dei propri genitori, entrambi originari della Colombia. Nella sua carriera ha giocato per Leyton Orient, Swindon Town e appunto Brighton, prima di passare la scorsa stagione in prestito allo Standard Liegi, club gestito dalla 777 Partners, la holding statunitense proprietaria anche del Genoa. Condizione quest'ultima che potrebbe favorirne un trasferimento in Liguria.

Non è detto tuttavia che qualora i rossoblù decidessero davvero di portare il ragazzo alla corte di Alberto Gilardino tale trattativa debba necessariamente concludersi entro venerdì sera.