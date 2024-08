Genoa, ultimo colpo in canna: l'erede di Gudmundsson potrebbe arrivare dallo Spezia

Getty Images

Malgrado le parole del direttore sportivo, che sabato sera prima del fischio d'inizio di Monza-Genoa ha dichiarato a Dazn virtualmente concluso il mercato in entrata dei rossoblù, la società ligure potrebbe piazzare entro venerdì seraNelle ultime ore il Grifone starebbe pensando di tornare alla carica per un vecchio pallino del club più antico d'Italia, sondato a più riprese anche nel recente passato. Si tratta del 22ennedello Spezia.Nato in Italia da genitori originari del Burkina Faso, Kouda pur essendo fisicamente molto diverso da Albert Gudmundsson (è alto quasi un metro e 90)Proprio come l'ex PSV Kouda ha un ottimo rapporto con gol e assist. Inoltre è in grado di esprimersi bene in ogni zona del campo dalla mediana in su. Nato come ala, nella sua prima stagione con gli Aquilotti, che la scorsa estate lo pescarono in Serie C dal Picerno, è stato impiegato come trequartista, seconda punta e anche mezzala. Proprio come Gilardino ha fatto con Gudmundsson.

Inizialmente sondato come possibile investimento in prospettiva, magari da lasciar maturare ancora un anno a Spezia, con l'addio di Gud l, per affidarne la crescita alle sapienti mani di mister Gilardino. La valutazione del classe 2002, che lo scorso 4 giugno ha debuttato con l'Under 21 azzurra, si aggira attorno ai