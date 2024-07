Genoa, presentata la nuova prima maglia: tradizione rispettata

Ancora una volta il Genoa non delude i propri tifosi e il loro profondo attaccamento alla tradizione. Il club più Italia ha alzato questa mattina i veli sullache la squadra di Alberto Gilardino (ma anche tutte le altre formazioni rossoblù femminili e giovanili) vestirà nella prossima stagione agonistica, mostrando unaLa maglietta, disegnata ancora una volta dalla Kappa,I colori sociali, rosso e blu, si alternano a quarti sul davanti e sul retro, mentre il logo sociale è ovviamente stampato all'altezza del cuore. Minimo l'impatto dato dallo sponsor tecnico, unico marchio al momento presente sulla casacca, il cui stemma campeggia nella parte destra del petto e su entrambe le maniche, in prossimità degli avanbracci. Il tocco di novità, rispetto al recente passato, è dato dal colletto a girocollo nel quale la banda blu sovrastante per dimensione la parte rossa. Sul retro la scritta

- si legge nel comunicato diffuso dal Genoa -La campagna ha come claim Beauty of Genoa: il titolo celebra la bellezza estetica del design, l’orgoglio di appartenenza della tifoseria e il radicamento alle tradizioni che il Genoa CFC veicola da oltre un secolo, come patrimonio da lasciare alle nuove generazioni".La maglia è già in vendita in tutti i Genoa Store e sul canale e-commerce del club. Ogni abbonato della stagione 2024/'25 potrà acquistarla usufruendo di un buono sconto del 50% fruibile soltanto nei negozi ufficiali. Le maglie sono disponibili, inoltre, su kappa.com e in selezionati negozi Robe di Kappa.