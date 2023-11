L'ex presidente del Genoa riaffermare per l'ennesima un concetto espresso più volte da quando, due anni fa, ha lasciato la guida del club più antico d'Italia: "Ho già dato ed è stato come togliersi un peso dallo stomaco - ammette l'imprenditore irpino a GianlucaDiMarzio.com -Noinonostante siano arrivate molte critiche dai tifosi. Quel tipo di presidente che io rappresentavo non esiste più e ci sono solamente risultati da raggiungere attraverso meccaniche che non mi appartengono. Insomma, non soffro. Ho acquisito molta serenità e meno stress. Francamente, anche se nessuno ci crede,Eppure la spina del mondo del pallone il Joker non pare averla staccata del tutto, ammettendo di avere ancora a cuore la situazione del Grifone: ". Gilardino con le assenze che ha sta facendo un buon lavoro. Essendo una neopromossa paga lo scotto però mi sembra una squadra che gioca, a parte gli ultimi dieci minuti di blackout che ha spesso".Eppure di un suo rientro alla guida di un club non se ne parla neanche: ", la mia città. Ho investito centinaia di milioni in altre società ma ho dato veramente poco per la mia città.