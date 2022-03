L'ex presidente del Genoa, oggi consigliere d'amministrazione del club rossoblù, Enrico Preziosi ha parlato alla web radio Vikonos della situazione del Grifone, soffermandosi sull questione allenatore: "Abbiamo perso 8/9 partite con Shevchenko. È stato un disastro in quelle dieci partite, quei due o tre mesi. Se lo avrei preso? No, assolutamente no. Ma lo sanno tutti, lo sa anche la proprietà. Ma con il senno di poi sono tutti bravi. Io non lo avrei preso e avevo suggerito altri due allenatori, due nomi importanti, che non è giusto fare e che sono stati rifiutati. Uno veniva da una squadra importantissima. Però le scelte le fanno i proprietari".



Preziosi ha poi speso parole importante per Alexander Blessin: “Sta dimostrato delle idee nuove, un calcio aggressivo e molto piacevole. Poi magari stanno soffrendo un pochino davanti per concludere a rete, però secondo me con questo spirito non è ancora detto. Mi impressiona per come fa giocare la squadra, con un calcio moderno ed equilibrato. Credo che Blessin stia portando qualcosa di nuovo. Se solo fosse arrivato prima...".