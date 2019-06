In attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore del Genoa, in casa rossoblù si moltiplicano anche le voci relative al futuro societario del club.



Venerdì sera, nel corso della trasmissione di Antenna Blu Diario di Calcio, il giornalista Dario Vassallo ha esposto un retroscena affermando di essere a conoscenza dell'esistenza di un contratto preliminare di vendita firmato già da diverse settimane tra Enrico Preziosi e un misterioso imprenditore originario del sud Italia legato ad un fondo americano, con interessi in ambito petrolifero e con un patrimonio da 13-14 miliardi.



Un'ipotesi che tuttavia il Joker si è affrettato a smentire seccamente attraverso le colonne del Secolo XIX con un lapidario commento: "Solite cazzate!".