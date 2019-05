Al termine della sfida con la Fiorentina che è valsa la salvezza al suo Genoa, il presidente Enrico Preziosi ha parlato davanti alle telecamere di Sky Sport commentando anche le voci relative al presunto interesse di Andrea Radrizzani verso l'acquisto del club rossoblù: "Se c'è qualcuno più capace di me la società è a disposizione - ha dichiarato il Joker - ma quest'ultima indiscrezione relativa al proprietario del Leeds è una bufala".



Poco più tardi ai microfoni di Rai Sport, l'imprenditore irpino ha però aggiunto: "Ho sempre detto che c'è un momento per iniziare e finire, nel calcio però bisogna capire il momento per finire, ci saranno interlocutori seri e capaci e ci saranno delle trattative".