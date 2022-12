Affidata ad Alberto Gilardino la guida della prima squadra, il Genoa continua il suo casting alla ricerca del sostituto definitivo dell'esonerato Alexander Blessin.



Come esplicitato nel comunicato diffuso ieri dalla società rossoblù, infatti, la nomina dell'ex centravanti di Milan e nazionale è soltanto temporanea. Gilardino guiderà il Grifone domani pomeriggio nel match interno contro il Sudtirol e quasi certamente farà altrettanto anche nella sfida in programma domenica ad Ascoli. Una soluzione ponte, insomma, a cui dovrebbe seguire l'insediamento di un collega destinato a condurre la barca rossoblù fino al termine della stagione e magari anche oltre.



Il nome più caldo tra quelli sondati dalla dirigenza genoana resta quello dell'ex sampdoriano Claudio Ranieri. Dopo aver escluso qualsiasi preclusione ad accettare l'incarico malgrado i suoi soccorsi in blucerchiato, l'allenatore romano avrebbe presentato ai manager del Genoa le sue condizioni per accettare la proposta del Grifone. Condizioni che non sarebbero di tipo economico quanto piuttosto tecnico e temporale, ossia relative alla durata del contratto.



Le parti per il momento hanno deciso di riaggiornarsi tra qualche giorno, riflettendo entrambe sulla possibilità di dare un seguito concreto ai dialoghi delle scorse ore.