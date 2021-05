Roberto Pruzzo non ha dubbi: se il Genoa vuole salvarsi deve tirare fuori i denti. E dovrà farlo già domenica contro il Sassuolo: "La motivazione potrebbe fare la differenza, anzi la dovrebbe fare - ha dichiarato l'ex centravanti rossoblù ai microfoni di TeleNord - Ci vuole un Genoa più determinato, più aggressivo, meno remissivo, speriamo che la partita di Roma sia in archivio e che tu possa presentare una squadra in grado di far capire da subito che vuoi fare risultato".