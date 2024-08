Retegui via, Gudmundsson quasi: come cambia l'attacco del Genoa

Getty Images

Sembrava un'estate tranquilla per i tifosi del. Non disturbata, come troppo spesso accaduto in passato, dai fantasmi di un mercato portatore più di rimpianti che di sogni. E invece all'improvviso, in un afosissimo pomeriggio di inizio agosto, tutto è cambiato, riportando indietro le pagine del calendario rossoblù ai tempi indimenticabili (e certo non in senso positivo) dell'ultima Era Preziosi.Prima l'annuncio del; poi, a ruota, quella certificato diE anche se in realtà il trasferimento dell'islandese ai viola ha subìto una brusca frenata, il rischio di perdere in un colpo solo i gioielli più preziosi (con la p questa volta rigorosamente minuscola) della corona del Grifone resta molto concreto. E con esso il pericolo di vedere stravolta una macchina che fino a maggio funzionava quasi a perfezione.

che appena pochi giorni fa hanno modificato al rialzo il record storico di abbonati del club più antico d'Italia. Un umore condiviso con quello di Alberto Gilardino, nocchiere che, a una settimana dal via ufficiale del campionato e a venti giorni dalla chiusura del mercato, teme di perdere i cavalli migliori della propria diligenza.Sostituire l'italo-argentino in realtà non sembra un'impresa impossibile. E non tanto perché il rendimento in rossoblù del centravanti della Nazionale, dopo un incoraggiante inizio, è andato calando precipitosamente.. Come ben sanno lo stesso Retegui e colui lo preceduto nel ruolo. Per informazioni citofonare a casa di Massimo Coda. Uno che dopo anni di goleade si è inceppato proprio in rossoblù. A discapito di una carriera da oltre 250 reti, la prima cosa che l'ex Violinista chiede ai suoi centravanti non sono infatti i gol ma la partecipazione al gioco di squadra. Un attaccante-boa, insomma, in grado di sacrificarsi per il bene collettivo anche a scapito di vedere meno spesso il proprio nome inciso sul tabellino. Molti i giocatori accostati in queste ore ai rossoblù. Alcuni suggestivi comeo l'ex; altri semi-sconosciuti, come il macedone; altri ancora in cerca di consacrazione, come il montenegrino del Lecce. Probabile che da questa rosa di candidati possa uscire il nome del prossimo 9 rossoblù.

Più arduo, come detto, sarà eventualmente surrogare la rinuncia a. Abile a segnare e far segnare. Ma anche a garantire soluzioni tattiche inaspettate in caso di necessità. Anche in questo caso la dirigenza genoana sembra avere diversi nomi segnati in rosso sul taccuino. E anche in questo caso, come nel precedente, lo sguardo dei liguri si spinge all'estremità opposta della Penisola. In Salento, oltre a Krstovic, risiede infatti anche, duttile trequartista francese che il Grifone ha imparato a conoscere sulla propria pelle lo scorso settembre, lasciando a causa sue le penne al Via del Mare. Oudin tuttavia non sembra avere la stessa confidenza di Gud con la rete avversaria. E questo può essere un fattore da non sottovalutare per una squadra che, nell'ultima stagione, ha beneficiato in 4 volte su 10 delle invenzioni del suo numero 11 per bucare la porta altrui. Una via alternativa all'ex Bordeaux porta dalle parti di Sassuolo, dove il club neroverde, neo-retrocesso in B, sembrerebbe disposto ad assecondare le ambizioni di risalita immediata del norvegeseGiocatore estremamente simile all'islandese ma due anni più giovane di lui. E dunque, in quanto tale, appetitosamente futuribile nei progetti della dirigenza rossoblù.

Quel che è certo è che così l'attacco del Grifone non può restare. Le presenze del portoghese, dell'italo-ghanesee del nigerianonon possono bastare per garantire adeguata copertura a un reparto avanzato che solo in caso di necessità estrema può fare affidamento sul fragilee sull'adattato. Serve di più. Gilardino lo sa e lo ha chiesto espressamente. Passando la palla nella stanza dei bottoni di Villa Rostan.