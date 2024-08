Genoa, Gilardino su Retegui: "Non sono felice. Vogliamo restare competitivi ma serve chiarezza

Il giorno dopo la cessione di Mateo Retegui all'Atalanta e quello prima della gara di Coppa Italia con la Reggiana, che rappresenterà il debutto ufficiale del suo Genoa, il tecnico rossoblùha parlato in conferenza stampa.Più della sfida con gli emiliani, inevitabilmente il tema principale dell'incontro con i giornalisti sono state le mosse di mercato di un club che rischia di ripresentarsi al via della nuova stagione senza i suoi uomini migliori: "- ha esordito Gilardino - ma la trattativa per l'addio di Retegui è stata veloce, immediata e inaspettata anche per la società. Non entro nei particolari dei bilanci e delle questioni economiche, parlo di quello che è sotto il mio controllo, il campo e i giocatori che ho a disposizione".

Il pericolo ora è che dopo l'italo-argentino anche Gudmundsson possa lasciare Genova: "La situazione di Albert la conoscete tutti - ha proseguito Gilardino -. Domani abbiamo la Coppa e tra una settimana il campionato. Capisco benissimo il mercato e le difficoltà. Ma ioIl tecnico piemontese ha poi affrontato il tema di come proverà a sopperire ai movimenti di mercato: "Retegui e Gudmundsson sono importantissimi dal punto di vista tecnico. Detto questo mi riferisco al nostro popolo: traiamo le conclusioni a fine mercato. Calma e pazienza.ci sono massimo confronto e massimo colloquio continuo sia per i ragazzi a disposizione sia per eventuali ricambi. Stiamo calmi, portiamo pazienza e poi a fine mercato sarà normale tirare somme e fare valutazioni e capire reali obiettivi stagionali.ma so che c'è tanta aspettativa e ci sono 28 mila abbonati. L'importante a fine mercato sarà essere molto chiari, io per primo, sugli obiettivi stagionali".