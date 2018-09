L'esordio dal primo minuto di Koray Gunter con la maglia del Genoa ha impressionato molti per la sicurezza con cui il difensore tedesco d'origine turca si è inserito nei meccanismi difensivi del Grifone.



Il suo arrivo quest'estate a Genova è passato quasi inosservato, forse perché prelevato a parametro zero dal Galatasaray e quindi ritenuto da molti come un colpo a rischio ridotto per il club più antico d'Italia. In realtà, come spiega questa mattina il Secolo XIX, la società rossoblù monitorava il 24enne di Hoxter cresciuto alla scuola di Jurgen Klopp nel Borussia Dortmund da almeno un paio di stagioni, tanto che il suo sbarco in rossoblù sarebbe dovuto avvenire con dodici mesi d'anticipo. A bloccarlo nell'estate 2017 fu l'allora dirigente Fabrizio Preziosi, figlio del presidente Enrico. Un brutto infortunio al ginocchio, che condizionerà la successiva stagione del ragazzo in riva al Bosforo, convinse tuttavia la società ligure a rimandare l'ingaggio di un anno.