Dieci giorni: è il limite temporale che il Genoa ha dato al Milan e ad Andrea Bertolacci per accettare la sua proposta d'acquisto del centrocampista romano.



Entro l'inizio del ritiro austriaco, in programma dal 9 luglio prossimo a Neustift in Austria, il club rossoblù vuole capire se potrà contare sul regista 27enne oppure se dover orientare altrove le proprie attenzioni di mercato. L'offerta del Grifone è nota da tempo: 5 milioni al Milan per il cartellino del ragazzo in scadenza di contratto tra dodici mesi e poco più di un milione di ingaggio per cinque anni al calciatore, che dunque vedrebbe il proprio onorario dimezzato rispetto a quello attuale ma spalmato su più anni.



E proprio su quest'ultimo punto sembrano sorgere i problemi maggiori, almeno stando a quanto racconta questa mattina Repubblica. Bertolacci infatti non vorrebbe rinunciare al proprio lauto compenso e tramite il suo agente starebbe guardandosi attorno alla ricerca di un club disposto a garantirgli i due milioni netti percepiti dai rossoneri. Un'eventualità molto remota, soprattutto in Italia dove poche società paiono disposte a sobbarcarsi uno stipendio simile, che sta facendo innervosire la dirigenza di Villa Rostan, convinta da tempo che il giocatore avesse privilegiato la piazza genovese ad altre destinazioni.



Da qui la decisione di intimare un termine ultimo alla trattativa.