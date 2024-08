Genoa, rinforzo per l'attacco della Primavera: ecco Dorgu

Nuovo acquisto in prospettiva per il Genoa che nella giornata di oggi ha ufficializzato l'arrivo di Ifenna Dorgu, attaccante danese d'origine nigeriana prelevato in prestito con diritto di riscatto dall'HB Koge.



Classe 2006, Dorgu è arrivato in rossoblù proprio nel giorno del suo 18° compleanno. Punta centrale fisica e veloce, il giocatore è il fratello minore di Patrick Dorgu, terzino sinistro del Lecce.



Dorgu junior verrà aggregato alla formazione Primavera di mister Sbravati.