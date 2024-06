Genoa, ritorno di fiamma per un giovane mediano uruguagio

AFP via Getty Images

Il pensiero fatto un anno fa dal Genoa ora potrebbe diventare qualcosa di concreto. Dopo aver tastato il terreno nel corso dell'ultimo mercato estivo senza tuttavia affondare il colpo, ora il Grifone starebbe meditando di tornare alla carica perSecondo la Gazzetta dello Sport, il nome del 21enne mediano uruguaiano del Defensor Sporting sarebbe ancora nella lista della spesa di Ottolini e soci che dopo averlo osservato con attenzione per un'intera stagione ora starebbero meditando di portarlo a Pegli. Un colpo a buon mercato e di prospettiva, di quelli che tanto piacciono alla dirigenza ligure.

nel convincere Bernal e il suo club ad accettare la corte del Genoa. Il giovane difensore del Grifone in questi giorni si trova in patria e si sta allenando proprio con il suo vecchio club. Chissà che le recensioni di Matturro non possano essere decisive ai fini del buon esito di un'operazione comunque ancora tutta da imbastire.