Getty Images

Genoa, per l'attacco piace Krstovic del Lecce

38 minuti fa



Nome nuovo per l'attacco del Genoa in vista del prossimo campionato.

Tra i profili sondati dalla dirigenza rossoblù per rinforzare il reparto avanzato di Alberto Gilardino spunta ora quello di Nikola Krstovic.



Il 24enne centravanti montenegrino del Lecce è reduce da un'ottima prima stagione in Italia, come dimostrano i sette gol (uno dei quali segnato proprio al Grifone nella gara di ritorno) messi a segno nelle 35 occasioni in cui è sceso in campo in Serie A.



I salentini, che avevano prelevato il ragazzo dal club slovacco del DAC Streda la scorsa estate per quasi 4 milioni di euro, oggi ne vorrebbero almeno il doppio.