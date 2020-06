L'ex portiere del Genoa e della Juventusè intervenuto in diretta nel corso del programma Taca La Marca di Radio Musica Television.Il brasiliano si è soffermato particolarmente sulla sua esperienza in rossoblù, ammettendo di conservare ricordi eccezionali soprattutto delle: “Ricordo la partita vinta 3-1 - ha raccontato riferendosi al derby del maggio 2009 - fu tesa fino alla fine, offrimmo una grande prestazione di grinta e cuore. Dovevamo fare di tutto per portare la partita a casa,Rischiai di essere espulso dopo un momento di tensione e fui solo ammonito. L’ultimo gol di Milito lo festeggiammo sotto la gradinata sud e fu bellissimo”.Tra gli avversari più temuti, a sorpresa, figura anche un ex blucerchiato: “Ho avuto il piacere di giocare contro Romario, è stato uno dei primi grandi giocatori affrontati. Era imprevedibile e poteva fare qualunque cosa., che affrontai nel primo derby”.Rubinho ha poi parlato dei suoi trascorsi alla Juventus, coronati da tanti successi ma anche da poche presenze: “Nel calcio è tutto possibile, siamo professionisti,Ha dimostrato grande professionalità ed è una cosa normalissima.abbiamo cambiato il modo di allenarci e di giocare. Con Conte eravamo più intensi ed aggressivi, mentre con Max. Abbiamo vinto partite difficili con la calma e la perseveranza, ciò ci ha portato a giocare una finale di Champions contro il Barcellona, che purtroppo perdemmo ma uscendo a testa alta. Giocare bene a volte ti fa essere brillanti, ma ti può far perdere le partite".