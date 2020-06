C'è un giovane centrocampista di proprietà del Milan destinato ad animare il prossimo calciomercato.



Alla prima stagione da titolare nel calcio dei grandi Tommaso Pobega sta dimostrando di poter dire la sua. Girato in prestito al Pordenone, il 21enne mediano triestino è uno dei protagonisti della bella stagione disputata in Serie B dalla matricola friulana. Autore di 4 reti e tre assist in 21 apparizioni, Pobega ha attirato su di sé le attenzioni di molti club di A. Tra questi uno dei più attivi appare il Genoa, sempre molto vigile quando si tratta di rintracciare nuovi talenti in cadetteria.



Il club ligure vorrebbe chiedere il ragazzo in prestito ai rossoneri ai quali non dispiacerebbe fargli fare un po' di esperienza nel massimo campionato mantenendone il controllo del cartellino. Per riuscire nel suo intento il Grifone dovrà però battere una folta concorrenza. Pobega, oltre al Pordenone che vorrebbe trattenerlo un altro anno con sé, piace molto anche all'Udinese.