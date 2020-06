Tra i tanti giocatori de Genoa con il futuro in bilico c'è anche Marko Pajac.



Il laterale croato, di proprietà del Cagliari, dopo un buon avvio di stagione è lentamente scivolato indietro nelle gerarchie tattiche dei vari tecnici alternatisi sulla panchina del Grifone.



Rilanciato da Davide Nicola alla prima partita diretta dall'allenatore piemontese, quella interna dello scorso 5 gennaio con il Sassuolo, Pajac non ha da allora più visto il campo anche a causa di un'infiammazione muscolare che gli ha fatto saltare gli ultimi cinque impegni dei rossoblù. La lunga pausa imposta dalla pandemia di coronavirus gli ha consentito di recuperare la forma migliore e di tornare pienamente a disposizione di mister Nicola in vista dell'intensissimo finale di stagione. Un finale in cui mentre il suo Genoa si giocherà la salvezza, lui dovrà tentare di convincere la società a confermargli la fiducia.



Il club ligure vanta infatti nei suoi confronti un diritto di acquisto che al momento non pare voler esercitare. Ma Pajac ha ancora un mese e mezzo a disposizione per far cambiare idea a Preziosi e soci.