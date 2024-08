Genoa, Sabelli duttile e decisivo: il club prepara il rinnovo di contratto

L'ottimo avvio di stagione messo in mostra dasta convincendo il Genoa a rinnovare la propria fiducia all'esterno classe 1993.Spesso sottovalutato da molti, tanto da essere considerato una riserva se non addirittura un rincalzo nell'organico di Alberto Gilardino, l'ex Bari si sta viceversa confermando anche in questa stagioneSubentrato contro l'Inter e partito titolare con il Monza, Sabelli malgrado una folta e agguerrita concorrenza il suo posto sul rettangolo verde sa sempre come conquistarselo. Lo fa sfoderando prestazioni generose ma anche sostanziose, impreziosite da assist belli e pesanti come quello fornito ad Andrea Pinamonti sabato sera allo U-Power Stadium, in occasione della rete che ha deciso l'incontro con i brianzoli.

Aspetti che, unica a una duttilità che gli permette di agire alternativamente sulla corsia di destra come su quella opposta, non stanno passando inosservati alla dirigenza rossoblù, tanto che tra gli appuntamenti in programma una volta chiusa la finestra del calciomercato, ci sarebbe anche quello con l'entourage del 31enne romano per provare adUn rinnovo di contratto che Sabelli potrebbe condividere con Alessandro Vogliacco, compagno di squadra e di reparto ma anche di famiglia. L'esterno laziale è infatti legato sentimentalmente da tempo con Roberta, sorella del collega pugliese, anche'egli prossimo a prolungare il suo rapporto professionale con il Grifone.