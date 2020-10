"Metti una sera a cena". No, non è il titolo di un film. O almeno non soltanto. In questo caso l'inciso è la descrizione che Raffaella Lupi, compagna del patron del Genoa Enrico Preziosi, ha usato per raccontare sui social la serata conviviale trascorsa assieme al suo compagno e ai colleghi di lui Massimo Ferrero e Claudio Lotito.



Uno affianco all'altro, con lady Preziosi a sovrastarli in un simbolico abbraccio collettivo, i numeri uno di Genoa, Lazio e Sampdoria appaiono sorridenti al tavolo di un ristorante durante i festeggiamenti per il compleanno della signora Lupi avvenuti qualche giorno fa. Un momento di relax immortalato da una foto immancabilmente terminata nel mare magnum del web. Un'istantanea che testimonia una volta di più il legame extraprofessionale che unisce i tre presidenti.