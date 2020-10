Neanche il tempo di palesarsi che la proposta d'acquisto del Genoa da parte della Made in Italy Investimenti viene rispedita al mittente.Come già accaduto più volte anche nel recente passato, il patron rossoblùsi è infatti affrettato a smentire subito qualsiasi trattativa in essere per il passaggio di mani del club:- ha dichiarato il Joker al Secolo XIX -Non avrebbe dunque alcuna fondamenta quanto dichiarato ieri dal direttore amministrativo del gruppo piemontese che sostiene di aver pronti 120 milioni di euro da investire nel Grifone e di avere in programma un incontro questo oggi a Roma con l'attuale dirigenza. Dichiarazioni prontamente smentite dallo stesso Preziosi: "".