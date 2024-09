Genoa-Sampdoria, il derby della tensione. Rappresentanti dei tifosi in Questura, il sindaco vede gli allenatori

Occhi puntati sul derby di Genova: non solo per lo spettacolo che le tifoserie diregaleranno sugli spalti, prevedibile come sempre e atteso, quanto per il clima di tensione che si è respirato negli ultimi giorni. Le 'prove' della scorsa settimana, quando gli ultrà si sono fronteggiati a distanza, hanno fatto alzare ildelle istituzioni, C'è il timore che nella Gradinata Sud e nella Nord riescano ad entrare i 'trofei' rubati ai rispettivi cugini nei fatti del 5 maggio, in piazza Alimonda prima dai blucerchiati, che avevano affrontato i rossoblù, e nella sede degli Ultras Tito deserta dai sostenitori del Grifone come rappresaglia.

Per questo motivo secondo Il Secolo XIX ieri delle delegazioni delle due tifoserie sarebbero state. Giova ricordare tra l'altro che in caso di incidenti durante la partita, oltre ai daspo, la palla passerebbe al responsabile dell'ordine pubblico che avrà la facoltà di sospendere la partita. Inoltre, sono a rischio tutte le trasferte per l'intero campionato.Anche per stemperare il clima nella sede del Comune è stato organizzato un(per aiutare il Gaslini) tra l'allenatore del Genoa Albertoe quello della Sampdoria Andrea. I due mister si sono stretti la mano in mattinata nel Salone di Rappresentanza alla presenza del sindaco Marco Bucci. Presentei anche il dg del Genoa Flavio Ricciardella e il team manager Christian Vecchia, l'ad della Samp Raffaele Fiorella, il direttore operativo Alberto Bosco e il segretario generale Massimo Ienca.

Bucci ha conmmentato così la stracittadina: "Con Genova '24, Capitale Europea dello Sport, abbiamo portato qui centinaia di discipline: investire nello sport vuol dire investire in buoni cittadini.all'Italia e all'Europa come si fa un derby. Io ci sarò. Non dovrà essere solo una festa sportiva in campo ma anche per chi va a vedere la partita, per la città che vuole godersi uno spettacolo bello comportandosi in modo civile. Alle squadre e ai tifosi dico: vogliamo che questo sia ricordato come un derby in cui sia dato un grande esempio di tifoserie, dovrà essere una festa con famiglie e bambini, cheAndare allo stadio con gli amici è uno dei valori più belli, non sporchiamolo con comportamenti non legali".

Gilardino conferma: "Il sindaco ha fatto una fotografia molto chiara, passionale, bella del derby. Ho avuto la fortuna di giocarlo, avrò la fortuna di viverlo da allenatore del Genoa.e questo è un qualcosa di unico che rappresenta Genova e il derby. In campo ci sarà una sana rivalità, agonismo, ma sugli spalti deve essere uno spettacolo per le tifoserie. Educazione sportiva: auspichiamo tutti che sia così" . Gli fa eco Sottil: "Sarà il primo derby della Lanterna e lo affronterò con orgoglio con i miei ragazzi e i nostri tifosi. Noi siamo gli attori principali dentro il campo eIn campo si gioca solo per vincere ma deve esserci sana competizione. E noi allenatori per primi dobbiamo dare l'esempio di comportamento in panchina e trasferirlo ai calciatori. È un derby bellissimo a livello italiano ed europeo, le coreografie sono spettacolari, con tante famiglie e bambini che sono il nostro futuro e ci osservano. Non solo noi ma tutto il popolo di Genova deve partecipare in maniera calorosa ma con rispetto delle regole. Mi auguro sia una grande partita". L'intento benefico è chiaro: le maglie indossate dai titolari verranno vendute all'asta, e il ricavato andrà al progetto "La Cantera" del Gaslini.