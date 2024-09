Sampdoria e Genoa, nasce la società per rifare lo stadio: obiettivo Euro 2032

Getty Images

Obiettivo: lae il, insieme al, vogliono dotarsi di uno stadio di ultima generazione, in grado di combattere per un posto agli Europei. Il primo passo è stato compiuto ieri, quando i due club, con una nota congiunta, hanno fatto sapere la nascita della nuova società per la ristrutturazione dello stadio. "Genoa CFC e U.C. Sampdoria annunciano la nascita di Genova Stadium S.r.l., società composta pariteticamente dai due club che avrà l'obiettivo di formulare l'offerta per l'acquisto dello Stadio Luigi Ferraris e la sua successiva valorizzazione" si legge nel comunicato.

Il Ferraris è di proprietà del Comune, adesso con la neonata Genova Stadium srl le due società punteranno ad acquistarlo oppure ad ottenere una concessione di lunga data. Il Sindaco di Genova Marco Bucci ha confermato gli obiettivi a Il Secolo XIX: "e cominciare con tutta la parte amministrativa, perché vogliamo essere pronti per il 2032 per il campionato Europeo. Io andrò allo stadio mercoledì sera e con le società parleremo anche di questo".

L'idea è di lavorare durante l'inverno per preparare strutture prefabbricate, in modo da passare poi in estate alla demolizione e alla successiva ricostruzione delle parti interessate dal progetto di ristrutturazione. Il progetto per il nuovo impianto di Marassi è stato elaborato dall'architetto Hembert, dello studio Officina Architetti, una realtà con sedi a Milano, Genova e in Colombia. La prima richiesta era stata del Genoa, e la Genova Stadium risale alla primavera 2023, fondata dalla 777 Italy Sports Holding. In seguito il parere positivo della Sampdoria, dopo la consulenza dell'architetto Zoppina, aveva sbloccato l'operazione.