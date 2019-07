C'è anche il nome di Sandro nell'elenco dei 28 giocatori chiamati da Aurelio Andreazzoli per prendere parte alla seconda parte della preparazione estiva del Genoa, quella che da domani porterà il grifone nel ritiro francese di Dinard.



Il centrocampista brasiliano, dopo essere rimasto ad allenarsi in solitaria mentre i compagni erano impegnati nelle scorse settimane a Neustift, torna quindi a far parte integrante del gruppo rossoblù anche se la sua permanenza sembra destinata ad avere vita breve, soprattutto qualora nel frattempo dovesse arrivare qualche novità dal mercato in entrata.



Il problema è però quello di trovare un nuovo club disposto ad accollarsi un ingaggio che supera il milione di euro per un giocatore che non sembra dare sufficienti garanzie dal punto di vista dell'integrità fisica.