Prenderà il via quest'oggi a mezzogiorno, con il raduno dei giocatori presso l'aeroporto di Genova ed il successivo trasferimento a Dinard in Francia, la seconda parte della preparazione prestagionale del Genoa.



Della comitiva rossoblù faranno parte anche Ionut Radu, Cristian Zapata e Stefano Sturaro che avevano goduto di qualche giorno di vacanza supplementare rispetto ai compagni per via degli impegni con le nazionali (i primi due) e della possibilità di rientrare al meglio dall'infortunio patito la scorsa primavera (l'ex juventino). Con questi ingressi Aurelio Andreazzoli avrà il gruppo completamente a sua disposizione, al netto ovviamente delle future mosse di mercato sia in entrata che in uscita.



Nel piccolo paesino della Bretagna i rossoblù soggiorneranno fino al 2 agosto, giorno in cui si trasferiranno a Bordeaux per affrontare in amichevole la locale formazione di Ligue 1. 48 ore più tardi l'esperienza in terra francese del Grifone si esaurirà con un altro test in casa di una compagine transalpina. In questo caso ad ospitare il Genoa di fronte al proprio pubblico sarà il Nantes.