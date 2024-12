Genoa, senti Burdisso: "Balotelli come Perotti: ha grandi qualità, qui può rilanciarsi"

AFP/Getty Images

": Nicolas Burdisso non sembra avere dubbi. Nel suo tentativo di rilancio Mario Balotelli non poteva fare scelta migliore.- prosegue l'ex difensore argentino dalle colonne de Il Secolo XIX -. Mi ricordo ai miei tempi quello che fecero con Perotti: veniva da tanti infortuni, stava per smettere di giocare e invece in rossoblù ebbe l'occasione per rinascere". Un percorso che secondo Burdisso potrebbe ripercorrere anche Balotelli:".

I due si conoscono del resto molto bene, essendo stati compagni di squadra all'Inter: