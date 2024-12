Genoa-Torino: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Genoa - Torino in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Un solo punto separa in classificadi fronte al Ferraris sabato pomeriggio alle 15. Dopo una partenza sprint i granata hanno accusato una vistosa e preoccupante frenata, incamerando un solo pareggio e ben quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite. Decisamente opposto, invece, il cammino recente del Grifone in grado di risollevarsi dopo un avvio difficile grazie alla striscia positiva di due vittorie e due pareggi in essere da quattro gare. A Marassi tuttavia il Genoa quest'anno non ha ancora vinto.

* Partita: Genoa-Torino* Data: sabato 7 dicembre 2024* Orario: 15.00* Canale TV: Dazn* Streaming: DaznLeali; Sabelli, Bani, Vogliacco, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Gineitis, Ricci, Lazaro; Adams, Sanabria. All. P. Vanoli.Sul fronte Genoa Vieira dovrebbe dare continuità alla formazione schierata nelle sue due prime uscite in rossoblù. In porta dunque Leali ancora preferito a Gollini mentre in attacco Pinamonti dovrebbe essere nuovamente spalleggiato da Zanoli e Miretti, con quest'ultimo che tuttavia potrebbe giocarsi il posto con lo scalpitante Messias. In difesa cambio forzato con Vogliacco che sostituirà lo squalificato Vasquez. Molte assenze, soprattutto in avanti, per Vanoli che malgrado la sconfitta rimediata contro il Napoli sembra intenzionato a confermare in blocco l'11 iniziale visto con i partenopei. Con Zapata e Ilic sempre indisponibili, il tecnico del Toro non pare avere alternative al tandem offensivo composto da Sanabria (ex di turno) e Adams. Sulla sinistra ballottaggio tra Lazaro e Vojvoda, unico possibile cambio rispetto alla scorsa settimana. Nessuna modifica in difesa invece per il blocco Walukiewicz-Coco-Masina.

- La sfida fra Genoa e Torino sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.Genoa-Torino sarà disponibile anche in streaming su DAZN scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.