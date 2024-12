Getty Images

Genoa, Sabelli scommette su Balotelli: "Sta facendo il percorso giusto"

Mario Balotelli ha un nuovo sponsor all'interno del Genoa.



Malgrado il minutaggio di Supermario in maglia rossoblù sia ancora decisamente scarno, con appena 37 minuti più recupero disputati dal momento del suo sbarco all'ombra della Lanterna, i suoi estimatori non mancano anche all'interno del gruppo squadra.



Tra questi rientra anche Stefano Sabelli, già compagno dell'ex centravanti della Nazionale ai tempi della comune militanza nel Brescia. L'esterno romano, fresco di rinnovo contrattuale con il Grifone, si dice convinto che l'immagine reale di Balotelli non sia quella che traspare all'esterno e che presto il numero 45 rossoblù sarà molto utile alla causa collettiva: "Conosco bene Mario - ha affermato Sabelli a Il Secolo XIX - gli sono amico e penso che sia molto diverso dall’immagine che ne viene fuori dal punto di vista mediatico. Ha 34 anni, è cresciuto rispetto a qualche anno fa a Brescia. Sta facendo il percorso giusto".