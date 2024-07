Genoa, si complica la pista Romàn. Due italiani tra le alternative

Getty Images

Proprio quanto tutto sembrava fatto per l'approdo di, la trattativa che dovrebbe regalare ai rossoblù il loro nuovo numero 1 subisce un inaspettato stop.A complicare i piani del Grifone, che da tempo aveva raggiunto l'intesa con il giocatore, sono leriguardo al cartellino del 24enne nativo di Ibiza. Se fino a poche ore fa i due club sembravano potersi accordare attorno a una cifra oscillante tra i 6 e i 7 milioni di euro, bonus compresi, ora la situazione sembra decisamente cambiata. A mettere in dubbio l'operazione è il tentativo al rialzo fatto dagli spagnoli, evidentemente non più soddisfatti dalla somma che il Genoa sarebbe disposta a garantire.

Un imprevisto che rischia di far saltare del tutto la trattativa, con i rossoblù che nell'urgenza di fornire a Gilardino il suo nuovo titolare dei pali vagliano piste alternative. Tra le più battute due portano a nomi italiani. Sono quelli di, in uscita dalla Fiorentina, e drientrato all'Atalanta dopo il prestito al Napoli ma chiuso in nerazzurro dalla presenza di Juan Musso e Marco Carnesecchi.Ne dà notizia stamane Il Secolo XIX.