Juve e Inter non mollano Gudmundsson. Formula simile per convincere il Genoa

continua a restare uno degli oggetti più desiderati dell'attuale sessione di mercato. Soprattutto da parte dei grandi club.Anche se nelle ultime settimane le voci attorno al talento del Genoa sembrano essersi affievolite, l'interesse degli estimatori nei suoi confronti è tutt'altro che svanito.In particolare sembrano essere soprattutto Inter e Juventus le squadre maggiormente attratte dalla prospettive di aggiudicarsi le prestazioni delIl Grifone, seppur a malincuore, sarebbe anche disposto a rinunciare al proprio numero 11, assecondando il suo desiderio di approdare in un club di punta in grado di essere competitivo anche a livello europeo, ma non intende certo svenderlo. La richiesta rossoblù è chiara: 35 milioni di euro. Possibilmente senza contropartite tecniche. Una richiesta non semplice da soddisfare anche per bianconeri e nerazzurri le cui dirigenze tuttavia starebbero studiando una formula in grado di soddisfare le esigenze di tutte le parti in causa.

Stando a quanto riferisce Sky Sport, la soluzione individuata da piemontesi e lombardi sarebbe di fatto la medesima e consterebbe in un prestito oneroso di un anno a una cifra vicino ai 10 milioni con successiva opportunità di riscatto prestabilita a 15 milioni.